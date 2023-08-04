У нього були ознаки самовдушення.

У Росії знайшли мертвим пенсіонера, якого звинувачували в спробі підпалу військкомату у Всеволожську Ленінградської області.

Як пишуть російські Telegram-канали, 76 - річний чоловік нібито вчинив самогубство - його знайшли з ознаками самовдушення.

Зазначається, що 2 серпня пенсіонер намагався підпалити військкомат за допомогою "коктейлів Молотова". Чоловік більше хвилини намагався висікти іскру, проте зміг підпалити тільки землю під собою. Співробітники Росгвардії, які перебували у військкоматі, загасили полум'я ногами і затримали порушника.

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Вже 3 серпня правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Чоловіка вирішили не затримувати і відпустили із зобов'язанням про явку.

За даними ЗМІ, вчинити підпалив його змусили шахраї, які раніше змусили його продати квартиру.

Підпали військкоматів в РФ - що повідомлялося

Як раніше повідомляв УНІАН, в РФ дозволили мобілізувати кого завгодно, ігноруючи наявність"броні". Після цього в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах почалися масові підпали військкоматів.

З початку місяця на території країни-окупантів сталося вже понад 20 інцидентів зі спробою підпалити військкомат, паліями були переважно пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв. Вони погрожували кредитами і залякували людей.

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