Правове поле в РФ активно готують під масштабну мобілізацію.

У Росії суд визнав за військкоматами право призивати на військову службу громадян, які мають "бронь" від роботодавця. Про це повідомляє видання ura.news.

За даними видання, суд Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО) відхилив повторний позов співробітника компанії "Сургутнафтогаз" Сергія Вахрамєєва, який намагався оскаржити рішення військового комісаріату про його призов на військову службу. Чоловік посилався на те, що має так звану "бронь" від підприємства.

Однак суд після розгляду справи дійшов висновку, що "бронь не є абсолютною підставою для надання відстрочки". Суддя посилається на 5-й пункт якихось "Методичних рекомендацій з бронювання громадян РФ", де сказано, що військкомати "вправі залучати заброньованих громадян" для виконання планів по мобілізації.

Відео дня

Мобілізація в Росії

За даними британської розвідки, Росія почала створювати нові великі підрозділи для посилення тилу. Поки влада намагається обійтися без нової хвилі мобілізації, але британці вважають, що без масштабного призову резервістів Кремль не зможе сформувати навіть одну нову армію.

Тим часом в Росії законодавство відверто готують до можливої загальної мобілізації. Протягом липня Держдума ухвалила низку ключових законів у цій галузі. Серед іншого було збільшено штрафи за неявку до військкомату за повісткою, піднято максимальний вік перебування в мобілізаційному резерві та піднято верхню вікову межу призову на строкову службу.

Вас також можуть зацікавити новини: