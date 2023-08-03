При спробі підпалити військкомат у Москві жінку затримала поліція.

53-річну мати росіянина, який бере участь у війні проти України, аферисти переконали підпалити військкомат, щоб позбутися фейкового кредиту, пише російський Telegram-канал Mash.

Жінці, чий син відслужив 9 місяців в армії і згодом підписав контракт з Міноборони РФ та відправився на війну, подзвонили шахраї і представилися працівниками банку.

Вони повідомили, що на неї нібито оформлений кредит, який збираються відправити на фінансування українських військ. Для упіймання злочинців, стверджували шахраї, жінка повинна перевести 100 тисяч рублів на "безпечний рахунок" і підпалити військкомат Бутирського району Москви.

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Аферисти переконували, що саме в цьому військкоматі на вулиці Гончарова "засідають" злочинці, які оформили кредит. Жінка неухильно виконувала всі вимоги "співробітників банку". Вона прийшла до військкомату з пляшкою з-під води, в яку налила ацетон, вилила вміст на ганок військкомату і підпалила. Тоді її затримала поліція. Тепер силовики проводять перевірку.

Підпали військкоматів в РФ - що повідомлялося

Напередодні в РФ суди дозволили військкоматам мобілізувати кого завгодно, ігноруючи наявність "броні". Після цього в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах почали відбуватися масові підпали військкоматів. Однак про бунт росіян поки не йдеться – просто у російських шахраїв з'явилася нова схема.

З початку місяця в Росії сталося понад 20 інцидентів зі спробою підпалити військкомат, паліями були переважно пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв. Їм погрожували кредитами, говорили, що треба допомогти силовикам при затриманні злочинця і залякували.

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