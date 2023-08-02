На жаль, про повстання не йдеться; просто у російських шахраїв новий метод позбуватися своїх жертв.

За останні дві доби у Росії сталося понад 20 інцидентів зі спробою підпалити військкомат. У більшості випадків паліями були пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв, пише видання SHOT.

"Людям погрожували кредитами, казали, що треба допомогти силовикам при затриманні злочинців, лякали, що їхні родини мають проблеми", – наводить видання типові легенди, за якими діють шахраї.

Так у Москві лише за вчорашній день зафиксовано дві спроби підпалів – в обох випадках діяли пенсіонери. Об 11:40 поліцейські затримали 70-річного пенсіонера біля Бутирського військкомату. При собі той мав аж 5 пляшок із пальним. Стверджується, що перед затриманням пенсіонер говорив телефоном із чоловіком, який "мав сильний український акцент".

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А вже надвечір 62-річна пенсіонерка підпалила двері Кузьмінського військкомату в Москві. Її одразу ж затримали поліцейські, які чергували поруч.

У місті Вольск Саратовської області підпалити військкомат не встигли. 68-річна пенсіонерка спеціально прилетіла з Москви літаком, щоб після опівночі з’явитися біля місцевого військкомату з трьома пляшками з-під пива, наповнених бензином. Поліцейські схопили її самое тоді, коли вона розмовляла телефоном із імовірним шахраєм.

У Санкт-Петербурзі сталася чергова невдала спроба підпалу, але жінці, що підпалила на ганку якусь рідину, вдалося втекти. Зараз її шукають.

Але не тільки довірливі пенсіонери атакують російські військкомати. Так, у місті Казань 31-річна жінка кинула дві пляшки із запалювальною сумішшю під "УАЗ-Патріот" у дворі військкомату. Після затримання вона розповіла, що так вчинити їй наказали "силовики".

А в Нижньокамську два коктейлі Молотова в тамбур військкомату пожбурила 19-річна студентка Рязанського агротехнологічного університету. Вона теж запевняла після затримання, що діяла за вказівкою "правоохоронних органів".

В башкирському місті Ішимба палити військкомат прийшла 18-річна продавчиня дитячого магазину.

Як писав УНІАН, російська влада активно готує країну до повномасштабної мобілізації. З цією метою зараз активно вдосконалюють законодавство.

Наприклад, у липні Держдума ухвалила закон, що збільшує штрафи за неявку до військкомату за повісткою. Крім того, було піднято максимальний вік перебування в мобілізаційному резерві, що істотно збільшує пул доступних для призову чоловіків.

А теперь стало відомо, що інститут "броні" від мобілізації фактично скасовано. Суди дозволили військкоматам мобілізувати кого завгодно, ігноруючи наявність "броні".

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