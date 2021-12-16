Від удару авто перекинулося. За попередньою інформацією, у водія переломи.

У російському Міжнародному аеропорту Шереметьєво в Москві один з літаків збив машину.

Як пише Telegram-канал SHOT, постраждало авто для обробки спеціальною рідиною проти обмерзання. Від удару після зіткнення машину перевернуло на бік.

"Попередньо, Airbus випадково зачепив спецтехніку крилом", - йдеться в повідомленні.

За даними джерела "Известий", командир літака почав рух без команди. Оператор машини отримав переломи.

На опублікованому відео з місця подій видно, як авто лежить перекинуте, а поруч вже стоять машини пожежної служби та поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Алясці пасажирський Boeing при посадці збив ведмедя. Пасажир рейсу, що летів з Єгипту до Росії, вчинив самогубство в літаку: повісився просто в туалеті. Під Києвом п'яний капітан на іномарці в'їхав у Міг-29. П'яні росіяни побили жінку на борту літака за зауваження. А в одному з російських аеропортів намагалися зловити "людину-павука".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова