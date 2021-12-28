Літак розбився в районі одного з американських міст.

В США на території Південної Каліфорнії в окрузі Сан-Дієго у понеділок ввечері, 27 грудня, в районі міста Ель-Кахон розбився пасажирський літак, ніхто не вижив.

У Штатах розбився літак Learjet, який мав приземлитися на місцевому аеродромі, повідомляє CNN, посилаючись на відомості місцевої влади.

За її даними, на місці катастрофи пожежники не знайшли вцілілих пасажирів. Варто зазначити, що влада не уточнила кількість загиблих осіб.

Окрім того, в результаті падіння літака були обірвані лінії електропередачі, пошкоджено один будинок та транспортний засіб.

Читайте такожУ США позашляховик в'їхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей: є загиблі, постраждали діти (фото, відео)"Коли пожежники прибули на місце події, пройшов значний дощ, і було велике поле сміття, яке простягнулося приблизно на 200 футів (майже 61 метр – Ред.)", – повідомив керівник місцевої пожежної охорони Лейксайд Дон Буц.

Раніше стало відомо, що в Іркутській області Росії неподалік від села Пивовариха впав та загорівся літак Ан-12. У мережі з'явилася інформація, що на борту літака перебували сім осіб, і всі вони загинули.

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