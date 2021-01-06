Відповідні погрози отримали американські авіадиспетчери з нагоди річниці загибелі Касема Сулеймані.

Авіадиспетчери Нью-Йорка отримали повідомлення з погрозою вчинення теракту в столиці США як помсту за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

Читайте такожУ штаті Джорджія кандидати від демократів лідирують на виборах до Сенату СШАУ повідомленні, зокрема, говориться таке: "Ми направимо літак на Капітолій в середу. Сулеймані буде відомщений". Глава спецпідрозділу "Аль-Кудс" КВІР генерал Касем Сулеймані, як відомо, був убитий внаслідок авіаудару США у столиці Іраку Багдаді в ніч на 3 січня 2020 року.

За даними телеканалу, уряд США не вважає цю загрозу реальною, проте розпочав проводить розслідування за фактом незаконного втручання в авіаційні частоти. Водночас авіадиспетчери вже отримали інструкції негайно повідомляти про будь-які відхилення літаків від маршрутів.

Разом із тим, дехто пов'язує отримане повідомлення з тим, що у середу в Конгресі буде проходити процедура сертифікації голосів вибірників на президентських виборах.

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Автор: Аліна Вишневська