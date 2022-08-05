Цей крок дозволить вивільнити додаткове фінансування та інструменти для боротьби з хворобою.

Сполучені Штати оголосили спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я.

Як пише Голос Америки, про це заявив у четвер міністр охорони здоров'я і соціальних служб Ксав'єр Бесерра.

Очікується, що цей крок дозволить вивільнити додаткове фінансування та інструменти для боротьби з хворобою.

Як зазначається, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила віспу мавп "надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення", що відповідає найвищому рівню небезпеки. Декларація ВООЗ, прийнята минулого місяця, передбачає скоординовані міжнародні відповідні дії і полегшує фінансування для співпраці в області обміну вакцинами і методами лікування.

Президент Джо Байден 2 серпня призначив двох високопоставлених співробітників Білого дому координаторами заходів у відповідь адміністрації на спалах мавпячої віспи, після того як Каліфорнія, Іллінойс і Нью-Йорк оголосили про надзвичайну ситуацію у зв'язку з різким зростанням числа заражень.

За даними на середу, в США кількість людей, що заразилися, перевищила 6,6 тис. осіб, переважна більшість з них – представники ЛГБТ.

Вперше виявлена у мавп в 1958 році, ця хвороба викликає порівняно легкі симптоми, включаючи лихоманку, болі і гнійні ураження шкіри. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди одужують протягом двох-чотирьох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький не виключає, що мавпяча віспа може бути зафіксована в Україні, тому що багато людей повертаються з країн Європи.

З початку травня в Європі та деяких країнах за її межами фіксують спалах мавпячої віспи.

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