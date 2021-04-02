Пасажири опинилися у пастці через уламки вагонів у тунелі.

Десятки людей загинули внаслідок залізничної аварії на східному узбережжі Тайваню. Швидкісний потяг зійшов з рейок, коли перетинав гірський тунель.

Про це пише The Guardian.

Читайте такожУ Франції розслідують справу міжнародної банди крадіїв конструктора Lego

У 408 Taroko Express перебували сотні людей. Трагедія сталась о 9:30 за місцевим часом.

Пасажири опинилися у пастці через уламки вагонів у тунелі.

За інформацією місцевої влади, загинули 48 людей, зокрема 33-річний машиніст. 80 травмованих громадян доставили в лікарні: один потерпілий помер, 18 виписали після медичного обстеження. Фахівці ідентифікують 40 загиблих.

Один з пасажирів розповів, що почув гуркіт і потім втратив свідомість. Коли прокинувся – було темно.

В результаті аварії один вагон розбився, інші перевернулися та влетіли у стіни тунелю. Припускають, що потяг міг зійти через неправильно припаркований транспорт техобслуговування. Однак остаточні причини трагедії встановлюються.

408 Taroko Express – один зі швидкісних регулярних поїздів Тайваню. Його шлях проходить уздовж популярного регіону східного узбережжя, зокрема через гори національного парку Тароко.

Вас також можуть зацікавити інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська