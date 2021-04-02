Десятки людей загинули внаслідок залізничної аварії на східному узбережжі Тайваню. Швидкісний потяг зійшов з рейок, коли перетинав гірський тунель.
Про це пише The Guardian.
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У 408 Taroko Express перебували сотні людей. Трагедія сталась о 9:30 за місцевим часом.
Пасажири опинилися у пастці через уламки вагонів у тунелі.
За інформацією місцевої влади, загинули 48 людей, зокрема 33-річний машиніст. 80 травмованих громадян доставили в лікарні: один потерпілий помер, 18 виписали після медичного обстеження. Фахівці ідентифікують 40 загиблих.
Один з пасажирів розповів, що почув гуркіт і потім втратив свідомість. Коли прокинувся – було темно.
В результаті аварії один вагон розбився, інші перевернулися та влетіли у стіни тунелю. Припускають, що потяг міг зійти через неправильно припаркований транспорт техобслуговування. Однак остаточні причини трагедії встановлюються.
408 Taroko Express – один зі швидкісних регулярних поїздів Тайваню. Його шлях проходить уздовж популярного регіону східного узбережжя, зокрема через гори національного парку Тароко.
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