Правоохоронці евакуювали всіх людей в межах 200 метрів.

Поліція Варшави затримала 31-річного чоловіка, який встановив вибуховий пристрій у центрі міста. У цей момент по вулиці проходив марш пам'яті жертв різанини поляків під час Другої світової війни, в якому брали участь понад 300 осіб.

Про це повідомила прес-служба польської поліції у Twitter.

Правоохоронці евакуювали людей в межах 200 метрів від місця інциденту. На місце події прибули експерти зі спеціальним обладнанням для вилучення бомби. Повідомляється, що підозрюваний приніс вибуховий пристрій у рюкзаку

За словами речника поліції Сільвестра Марчака, бомба була потужною, а ситуація "серйозна".

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 травня у Варшаві посла Російської Федерації в Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою. Пізніше стало відомо, що це була не фарба, а штучна кров.

Інцидент стався під час заходу з покладанням квітів на кладовищі радянських солдатів. Як пишуть російські ЗМІ, люди не дали послу покласти вінок до Меморіалу, він покинув кладовище в супроводі поліції.

В результаті події ніхто серйозно не постраждав, повідомили в посольстві. У Держдумі РФ заявили, що такі акції можуть призвести до того, що "посли вже будуть не потрібні".

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