Депутат Європарламенту закликав притягнути до відповідальності європейських політиків.

Депутат Європейського парламенту від Ірландії Мік Уоллес різко прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса щодо передачі Україні чоловіків, які підлягають мобілізації.

У своєму пості в соцмережі X (колишній Twitter) він написав, що політики Євросоюзу мають відповісти за розпалювання чергового конфлікту в Україні.

"Ми знаємо, де в Естонії живуть ці люди". Отже, вони хочуть шпурнути ще більше дітей із робітничого класу до м'ясорубки, розпалюючи дурну проксі-війну НАТО та США в Україні, яку неможливо виграти? Європейські політики, які підтримують цю війну, мають бути притягнуті до відповідальності", – написав депутат.

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Мобілізація в Україні

Дещо раніше міністр оборони Рустем Умеров заявив, що всі чоловіки, які проживають в Німеччині і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди ЗСУ. За його словами, військовозобов'язаних громадян України, які живуть за кордоном, попросять з'явитися в призовні пункти.

Згодом УНІАН повідомив, що Верховна Рада разом з оборонними відомствами країни працює над підготовкою законопроекту про мобілізацію чоловіків за кордоном.

В уряді Німеччини вже заявили, що не будуть змушувати українців повертатися для служби в армії.

Пізніше стало відомо, що Естонія готова видавати Україні військовозобов'язаних біженців.

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