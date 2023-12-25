Депутат Європейського парламенту від Ірландії Мік Уоллес різко прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса щодо передачі Україні чоловіків, які підлягають мобілізації.
У своєму пості в соцмережі X (колишній Twitter) він написав, що політики Євросоюзу мають відповісти за розпалювання чергового конфлікту в Україні.
"Ми знаємо, де в Естонії живуть ці люди". Отже, вони хочуть шпурнути ще більше дітей із робітничого класу до м'ясорубки, розпалюючи дурну проксі-війну НАТО та США в Україні, яку неможливо виграти? Європейські політики, які підтримують цю війну, мають бути притягнуті до відповідальності", – написав депутат.
Мобілізація в Україні
Дещо раніше міністр оборони Рустем Умеров заявив, що всі чоловіки, які проживають в Німеччині і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди ЗСУ. За його словами, військовозобов'язаних громадян України, які живуть за кордоном, попросять з'явитися в призовні пункти.
Згодом УНІАН повідомив, що Верховна Рада разом з оборонними відомствами країни працює над підготовкою законопроекту про мобілізацію чоловіків за кордоном.
В уряді Німеччини вже заявили, що не будуть змушувати українців повертатися для служби в армії.
Пізніше стало відомо, що Естонія готова видавати Україні військовозобов'язаних біженців.