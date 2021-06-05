Компанію підозрюють у тому, що вона використовувала сервіс Marketplace для збору даних, які потім застосовувала проти конкурентів.

Єврокомісія почала офіційне розслідування проти американської корпорації Facebook у справі про можливе порушення антимонопольного законодавства при роботі сервісу з продажу товарів - Facebook Marketplace.

Про це повідомила комісар ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер, пише DW.

У Єврокомісії підозрюють, що, коли конкуруючі компанії рекламують свої послуги на Facebook, корпорація може отримувати комерційно цінні дані, в тому числі про переваги споживачів, і потім використовувати їх проти суперників.

У самій компанії заперечують усі звинувачення. "Ми продовжимо в повному обсязі співпрацювати зі слідством, щоб показати, що підозри безпідставні", - підкреслюють у концерні.

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Реклама в Facebook

Сервіс Facebook Marketplace працює з 2016 року. Там продаються, серед іншого автомобілі, велосипеди, меблі, одяг, смартфони. Використання майданчика - безкоштовне, фінансується він коштом реклами. У компанії кажуть, що завдяки сервісу збільшують свою цільову аудиторію і розширюють список послуг для користувачів.

За підсумками першого кварталу 2021 року прибуток Facebook виріс до 9,5 млрд доларів, що майже в два рази вище показника того ж періоду 2020-го. Зокрема, виручка від реклами зросла на 46%, до $25,4 млрд. Зросла також кількість активних користувачів Facebook: у березні вона склала 2,85 млрд осіб.

Всіма соцмережами і месенджерами концерну, в який входять Instagram і WhatsApp, за місяць скористалися 3,45 млрд осіб. На зростання доходів Facebook позначилося значне збільшення обсягу реклами в соцмережі.

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Автор: Олександр Топчій