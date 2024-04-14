Наразі незрозуміло, чи вирішать Тегеран або Єрусалим ескалувати конфлікт.

Тегеран не хоче масштабної війни. Але далеко не ясно, чи вирішать Іран або Ізраїль ескалувати конфлікт, який став більш прямим і вийшов із тіні. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що Іран прямо помстився Ізраїлю за вбивства своїх старших генералів у сирійському Дамаску, застосувавши понад 300 безпілотників і ракет, щоб відновити довіру та стримування.

"Тепер, коли Іран напав на Ізраїль, як він обіцяв зробити, він захоче уникнути ширшої війни, кажуть офіційні особи та аналітики, відзначаючи, що іранці націлювалися лише на військові об’єкти, очевидно намагаючись уникнути жертв серед цивільного населення, і завчасно рекламували свою атаку", - пишуть автори.

Директор Іранської міжнародної кризової групи Алі Ваез зазначив, що уряд Ірану, схоже, дійшов висновку, що удар по Дамаску був стратегічною переломною точкою, "де невдача у відповідь принесе більше мінусів, ніж переваг".

"Але при цьому тіньова війна, яку він веде з Ізраїлем роками, тепер загрожує перетворитися на дуже реальний і дуже згубний конфлікт", який може затягнути Сполучені Штати", - сказав Ваез.

У свою чергу директор програми Близького Сходу та Північної Африки в Chatham House Санам Вакіл вважає, що іранці наразі "розіграли свою карту".

"Вони зробили вибір назвати дії Ізраїля блефом. І вони відчули, що повинні це зробити, тому що вони сприймають останні шість місяців як наполегливу спробу повернути їх на задвірки у всьому регіоні", - підкреслив експерт.

Удари Ірану по Ізраїлю - останні новини

Польща закликає посилити протиракетну оборону України після ударів Ірану по Ізраїлю. За словами міністра закордонних справ країни Радослава Сікорського, найпростіший спосіб – розблокувати США пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БПЛА. Постраждали 12 людей, серед них семирічна дитина.

Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі зазначив, що майже 99% повітряних цілей були перехоплені.

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