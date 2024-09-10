Начальник Генштабу Чехії зазначив, що для українців законно і легітимно атакувати російську територію.

Західні країни повинні "розв'язати руки" Україні і дозволити ЗСУ використовувати далекобійні ракети проти цілей на території Росії. Про це заявив начальник Генштабу Чехії Карел Ржегка, повідомляє Radio Prague International.

За його словами, в іншому разі в України не буде шансів ефективно захистити себе.

"Ці обмеження необхідно зняти, тому що для українців законно і легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію, тому що вони не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою", - заявив Ржегка. Відео дня

На думку начальника Генштабу Чехії, через обмеження Заходу Росія має значну перевагу. Російські літаки злітають з аеродромів у межах досяжності західної зброї, але українцям заборонено її застосовувати.

"І ці літаки потім бомблять цивільну інфраструктуру, а не тільки солдатів. Тому було б абсолютно легітимно, якби українці змогли атакувати і територію Росії", - підкреслив генерал.

За його словами, українська операція в Курській області показала, що не варто боятися загроз ескалації з боку Росії.

"Росіяни досі "брязкають" ядерною зброєю, але коли українці вторглися і захопили весь округ, нічого не сталося", - підсумував він.

Удари західною зброєю по РФ

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав не обмежувати Україну, яка прагне звільнити свої окуповані РФ землі, у використанні зброї, яку надали союзники.

Також командувач Збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Нідерланди не обмежують використання Україною переданих їй винищувачів F-16, зокрема й у повітряному просторі Росії.

При цьому в Пентагоні заявили, що удари по цілях глибоко всередині Росії американською та іншою західною зброєю не мають великого значення для захисту України від агресії Росії, оскільки "не допоможуть" Україні вразити більшу частину російської авіації.

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