Угода про корисні копалини, яку було укладено із США, не суперечить шляху України до членства в Євросоюзі. Таку заяву зробила головна прессекретарка Єврокомісії Паола Піньо, повідомляє "Європейська правда".
"Ми вітаємо досягнуту домовленість, яка бере до уваги, зокрема, процес вступу України до ЄС і законодавство Євросоюзу, що, очевидно, має ключове значення", - сказала Піньо.
За її словами, це питання обговорювалося європейськими чиновниками з українськими колегами.
"Ми розуміємо, що це також було їхнім інтересом - переконатися, що угода не стане на заваді можливому майбутньому членству. Тому про це також важливо сказати", - наголосила вона.
Угода про корисні копалини - що відомо
Як писав УНІАН, 1 травня США та Україна підписали угоду про корисні копалини. Вона відповідає Конституції України і не змінює євроінтеграційний курс країни.
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що угода про надра дасть змогу США сильніше тиснути санкціями на олігархів із РФ. Як зазначив нардеп, 500% мита США проти союзників РФ є продуманим політичним ходом.
Зі свого боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив важливі деталі про американські гарантії безпеки. Він пояснив, що є попередня домовленість, що Інвестиційний фонд буде зареєстрований у США, але діятиме в Україні. Основний рахунок фонду буде відкрито у гривнях.