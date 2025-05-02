У Єврокомісії привітали досягнуту домовленість.

Угода про корисні копалини, яку було укладено із США, не суперечить шляху України до членства в Євросоюзі. Таку заяву зробила головна прессекретарка Єврокомісії Паола Піньо, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вітаємо досягнуту домовленість, яка бере до уваги, зокрема, процес вступу України до ЄС і законодавство Євросоюзу, що, очевидно, має ключове значення", - сказала Піньо.

За її словами, це питання обговорювалося європейськими чиновниками з українськими колегами.

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"Ми розуміємо, що це також було їхнім інтересом - переконатися, що угода не стане на заваді можливому майбутньому членству. Тому про це також важливо сказати", - наголосила вона.

Угода про корисні копалини - що відомо

Як писав УНІАН, 1 травня США та Україна підписали угоду про корисні копалини. Вона відповідає Конституції України і не змінює євроінтеграційний курс країни.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що угода про надра дасть змогу США сильніше тиснути санкціями на олігархів із РФ. Як зазначив нардеп, 500% мита США проти союзників РФ є продуманим політичним ходом.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив важливі деталі про американські гарантії безпеки. Він пояснив, що є попередня домовленість, що Інвестиційний фонд буде зареєстрований у США, але діятиме в Україні. Основний рахунок фонду буде відкрито у гривнях.

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