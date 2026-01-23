Орбан: Угорщина не пустить Україну до ЄС у найближчі 100 років

Прем’єр Угорщини заявив, що жоден угорський парламент у найближче століття не підтримає членство України в ЄС.

Прагнення України до членства в Євросоюзі наразі не має шансів на підтримку в Угорщині, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі.

Як повідомляє Telex, Орбан переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС.

"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", – наголосив Орбан.

Він також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на більш лояльний до України.

"Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС... Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимось з цим", – додав він.

Вступ України в ЄС

За даними низки ЗМІ, членство України в Євросоюзі може бути частиною мирної угоди про припинення війни. В Євросоюзі навіть вітали такі сигнали.

Віцепрем'єр із питань євроінтеграції Тарас Качка зазначав, що зараз українська влада працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, який передбачає завершення переговорів щодо вступу до кінця 2027 року і власне вступ до ЄС до 2030 року.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф вважає, що наразі не можна казати про швидкий вступ України до Європейського Союзу. Процес набуття Україною членства може зайняти кілька років.

