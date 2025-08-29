У ЄС наголосили, що продовжуватимуть та посилюватимуть свою всебічну підтримку України за всіма напрямками, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій.

Угорщина відмовилася підписати заяву високої представниці ЄС Каї Каллас, яка засуджує масований удар Росії по Києву 28 серпня. Про це повідомляє ЄС.

Зазначається, що атака на цивільну інфраструктуру є "свідомою ескалацією та підриванням зусиль задля миру", під час якої постраждали будівлі представництва ЄС та Британської Ради.

"Навмисні атаки на цивільних і невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих тяжких порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в документі.

Документ підписали всі 26 членів ЄС, окрім Угорщини. Також його підтримала Велика Британія.

"Напад також завдав серйозної шкоди будівлям Представництва Європейського Союзу в Києві, що вкотре демонструє безрозсудний характер атак Росії та її ігнорування міжнародного права. Нанесення небезпеки життю дипломатів та дипломатичного персоналу є явним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Будівля Британської Ради в Києві також була значно пошкоджена, а охоронець отримав поранення, - зазначили в ЄС.

Там наголосили, що продовжуватимуть та посилюватимуть свою всебічну підтримку України за всіма напрямками, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи США, щоб покласти край агресивній війні Росії всеохоплюючим, справедливим та тривалим миром. Росія повинна припинити вбивства та продемонструвати справжню готовність до миру", - сказано в заяві.

Удар РФ по Києву 28 серпня

У ніч проти 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по столиці. Найбільші руйнування - у Дарницькому районі, де зруйновано п’ятиповерхівку. Цей удар забрав життя 22 мешканців будинку, серед них - четверо дітей. Ще 3 людей загинуло на інших локаціях.

