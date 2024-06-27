Переговори відбувалися під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі в четвер у четвер.

Угорщина веде переговори про юридичну відмову від спільної ініціативи ЄС щодо фінансування поставок зброї в Україну, що може покласти край блокуванню грошових коштів на суму 6,6 млрд євро, затриманому через вето Будапешта.

Угорщина виступає проти військової підтримки Києва і накладає вето на рішення ЄС, які дадуть змогу вивільнити грошові кошти Європейського фонду миру, що використовуються державами-членами для купівлі зброї для України, пише Financial Times.

Переговори проходили під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомив журналістам Балаж Орбан, політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що угода можлива.

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"Нам потрібно знайти технічне рішення і юридичне рішення, тому у нас є можливість відмови. Переговори тривають", - сказав він, маючи на увазі "технічні розбіжності" між Будапештом і Брюсселем.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель повідомив Financial Times цього тижня, що Брюссель запропонував Будапешту відмовитися від участі, але цю пропозицію було відхилено.

Війна в Україні - позиція Угорщини

Європейські столиці розробляють способи захистити рішення ЄС від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето, оскільки Угорщина з 1 липня перебирає на себе головування в блоці на ротаційній основі, пише Financial Times із посиланням на документ, до якого отримала доступ.

Зазначається, що бельгійське головування в Раді ЄС, яке завершується, запропонувало кілька варіантів, як обійти або ускладнити застосування Будапештом права вето. Зокрема, йдеться про положення договору ЄС, які дозволяють ухвалювати деякі рішення кваліфікованою більшістю замість одностайності, а також вимагати від країн більше пояснень у разі вето.

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