Україна працює над тим, щоб американська підтримка продовжувалась аж до повного досягнення мирної угоди, стверджує прем'єр-міністр.

Україна налаштована продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конфереції.

"Сьогодні ця підтримка є в Україні, вона продовжується. Стосовно дискусій про можливість припинення (допомоги від США), ми абсолютно спокійно всіма наявними і доступними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати спокійну роботу зі США, з Конгресом США, з адміністрацією Трампа, з президентом Трампом... Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжувати співпрацю зі США", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що Україна працює над тим, щоб американська підтримка продовжувалась аж до повного досягнення мирної угоди.

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"Але я наголошую - на умовах України як країни жертви. Стіл перемовин - це стіл перемовин, де Україна знаходиться в першу чергу. Це наш підхід", - зауважив очільник уряду.

Призупинка допомоги США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр французького уряду заявив, що рішення США призупинити військову допомогу Україні робить мир "більш далеким".

Заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик назвав цей крок "поганою новиною", а голова українського парламентського комітету у закордонних справах сказав, що, схоже, Трамп підштовхує Україну до капітуляції

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що у питанні щодо постачання Україні зброї необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів її аналогів.

Він закликав не забувати, що Україна "вже мала досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США та вміє адаптуватися до таких ситуацій".

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