Метою переслідування екс-президента за всі його порушення було б відновлення віри в американський уряд, але реальний ефект може виявитися протилежним.

В той час, як адміністрація Джо Байдена помалу вимальовується, з'явилося багато закликів доручити новому Департаменту юстиції притягнути Дональда Трампа до відповідальності за всі злочини, які він, цілком можливо, скоїв на посаді президента США. Прихильники цієї ідеї стверджують, що це дало б зрозуміти, що президент - теж суб'єкт верховенства закону. І майбутні американські лідери вже не мали б спокуси порушувати правила.

Читайте такожУ Білому домі могли брати хабарі за помилування - Мін'юст США (відео)Але, як пише на сторінках New York Times професор правознавства Ерік Поснер, це не дуже хороший задум. Він нагадує заклики самого Трампа притягнути до суду Барака Обаму, Гілларі Клінтон і Джо Байдена на основі розмитих спекуляцій.

Найбільш вірогідним обвинуваченням могло б стати те, що Трамп перешкоджав правосуддю, втручався справи і навіть збрехав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру і його слідчим. Критики також підозрюють, що Трамп порушив закон, коли погрожував заморозити військову допомогу для України, якщо український уряд не відкриє розслідування проти Байдена і його сина. І третє можливе обвинувачення - корумпованість Трампа, який змішав особисті фінансові справи з урядовими.

На думку автора, всі ці справи буде дуже тяжко довести до кінця в суді. Жоден з колишніх президентів ніколи не переслідувався за злочини, скоєні на посаді. Суди дуже обережні, коли з'являється безпрецедентне юридичне порушення. Адже на цій території з'являється можливість порушення розумної і передбачуваної природи закону. Судді інтерпретують кримінальні закони жорстко, тому що на кін поставлено свободу підсудного.

Читайте такожAtlantic Council: Байден обрав Держсекретаря, чого чекати Україні?Тим часом, конституційні повноваження президента США надзвичайно розмиті. І юристи й судді дуже широко їх трактують. Поєднання зі строї інтерпретації кримінального законодавства і розмитої у випадку президентської влади прирікає переслідування колишнього президента на провал. Звісно, окрім тих епізодів, коли факти й закон винятково чіткі.

"Трамп міг порушити закон, керуючи допомогою для України. Але закон, схвалений Конгресом, не передбачає кримінальну відповідальність. Деякі люди вірять, що Трамп порушив закони щодо боротьби з хабарництвом і вимаганням, відмовляючись розморозити гроші, якщо український уряд не допоможе його політичним інтересам. Але будь-які спроби довести, що Трамп вимагав хабар, будуть вимагати надзвичайної кількості доказів, які, цілком можливо, не існують. Особливо тому, що допомога все ж була передана", - йдеться в статті.

У цьому випадку переслідування Трампа також зіштовхнеться з конституційною стіною. Адже конституційна влада президента США в зовнішній політиці майже необмежена законами й традиціями. На додачу, Верховний суд скептично поставився до зусиль прокурорів використати положення про корупцію, щоб криміналізувати погрози й обмін вигідними послугами, адже це нормально для політики. Зовсім інша справа, якщо Трампа притягнуть до суду за його проблеми із законом, які почалися до президентства. За це він може відповісти. Але тут не буде ніякого уроку для наступних президентів США.

Читайте такожТрамп помилував екс-радника, засудженого за зв'язки з РосієюПотенційні розслідування й суди над Трампом віддадуть періоду його президенства центральну роль у наступні кілька років, відбираючи вагу в адміністрації Байдена. При цьому, Трамп потенційно може стати "мучеником". Він неодмінно буде намагатися виставити ці процеси як помста "таємної держави" й корумпованих демократів.

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Переклад: Лесь Димань