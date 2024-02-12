У Кремлі заявили, що візит російського диктатора Путіна до Вірменії відбудеться тільки в разі, якщо Єреван дасть їм певні "запевнення".
Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухилився від відповіді на питання, чи заарештують Путіна, згідно з ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде в країну. Прем'єр зазначив, що не він вирішує "кого заарештовувати, а кого не заарештовувати".
На питання, чи можлива тепер поїздка Путіна до Вірменії, його прес-секретар Дмитро Пєсков сказав, що це питання вирішуватимуть в рамках двостороннього діалогу.
"Ми вже говорили, що, безумовно, нова реальність, пов'язана з приєднанням Вірменії до цього міжнародного статуту, звичайно, не може не мати негативного впливу на наші двосторонні відносини. Звичайно, тут дуже важливо отримати певні запевнення від наших вірменських партнерів", - сказав він.
Ордер на арешт Путіна: що відомо
Минулої весни Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт дикатора Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Прокурор МКС Карім Хан зазначав, що країна-агресор поводиться з дітьми як з військовими трофеями, а саме звинувачення "носить як почесний знак".
Як відомо, Путіна повинні заарештувати на території будь-якої з країн, які ратифікували Римський статут. Цієї осені список цих країн поповнила і Вірменія.