Попри передані Україною в МФЧХ матеріали про злочини російського Червоного Хреста, Федерація не виключила його зі свого складу і перетворилася на його адвоката.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вимагатиме від донорів Міжнародної Федерації Червоного Хреста (МФЧХ) припинити фінансування організації, оскільки вона покриває російські злочини. Про це Лубінець написав у Telegram.

Він зазначає, що Міжнародна федерація не виключила зі свого складу російський червоний хрест попри їхні ймовірні злочинні дії:

"Неодноразово мав комунікацію з керівництвом та представниками Федерації ЧХ щодо "поведінки" російського товариства. Щоразу наводив приклади, аргументи і факти про їхні ймовірні злочини та вимагав проведення прозорого розслідування дій російського Червоного Хреста та його виключення з Федерації"

За інформацією уповноваженого ВРУ, у квітні МФЧХ створила Наглядову групу правління, яка мала дослідити діяльність російського Червоного Хреста. Як зазначає Лубінець, через два тижні після створення цієї Ради він зустрічався з президенткою МФЧХ Кейт Форбс, якій передав усі офіційні документи та матеріали, які підтверджують ймовірні злочини російського Червоного Хреста.

"Тепер же Федерація опублікувала звіт щодо діяльності РЧХ, у якому не враховано жодного. У цьому звіті Федерація фактично визнала окупацію ТОТ Криму, Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. У тексті підтверджується, що російський Червоний Хрест відвідував тимчасово окуповані території України. Але РЧХ має працювати лише на своїй території. Це порушення статуту Федерації зі сторони РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями", - пише Лубінець.

За словами омбудсмена, у звіті відсутня інформація, що російський Червоний Хрест викрав майно українського Червоного Хреста у тимчасово окупованому Криму. Хоча за цим фактом навіть відкрите кримінальне провадження.

Як зазначає Лубінець, у звіті МФЧХ не засудила участь РЧХ у депортації та примусовому переміщенні українських дітей та їхній мілітаризації. У тексті жодного слова про співпрацю РЧХ з окупаційним табором "Артек", на директора якого наклали санкції за причетність до депортації українських дітей.

"Попри те, що всі ці дані мала президентка МФЧХ, вони не враховані. У звіті також йдеться, що російський Червоний Хрест залишається у МФЧХ, а керівник — у правлінні Федерації. Наразі розпочинаю кампанію інформування всіх донорів, які фінансують Федерацію. Міжнародні партнери мають звернути увагу, що вони роблять внески на організацію, яка покриває російські злочини", - підкреслив Лубінець.

При цьому він виступає за те, щоб фінансування МФЧХ було направлене національному товариству Червоного Хреста України та на реалізацію додаткових програм захисту українців:

"На мою думку, МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного Хреста. Той, хто прикриває злочинця, — сам перетворюється на злочинця"

"Червоний хрест" і війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, у березні The Guardian писав, що російський Червоний Хрест співпрацює з Кремлем. В Європі були шоковані цією інформацією і ще тоді вимагали від МФЧХ вжити заходів щодо російського відділення.

Видання інформувало, що стався витік внутрішніх документів Кремля, в яких засвідчено факти співпраці путінського режиму з РЧХ. Зокрема, йдеться про співпрацю з російськими "патріотичними" організаціями, у тому числі дитячими, при цьому найвище керівництво РЧХ відверто розповідало про неможливість миру з "українськими нацистами".

Документи також свідчать, що Кремль планує профінансувати відкриття відділень РЧХ на окупованій Росією території в Україні.

У матеріалі зазначалось, що європейські уряди, які є крупними фінансовими донорами МФЧХ, вимагають вжити заходів проти РЧХ. Наприклад, уряд Швеції відкрито натякнув, що російське відділення слід вигнати з Міжнародного Червоного Хреста.

Однак в міжнародному Червоному Хресті тоді заявили, що заходи проти РЧХ можуть бути застосовані лише після офіційного розслідування.

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