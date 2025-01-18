За словами політика, загалом з Німеччини можна вислати до 2 млн осіб.

Голова фракції "Альтернативи для Німеччини" у земельному парламенті Баварії Катрін Ебнер-Штайнер заявила, що українських біженців потрібно негайно вислати з країни. За її словами, громадяни України повинні повернутися додому "вже зараз", пише Süddeutsche Zeitung, посилаючись на слова свого кореспондента.

Ебнер-Штайнер додала, що Україна є великою країною, де "достатньо території", куди можна повернутися. Вона оцінила, що загалом з Німеччини можна вислати до 2 млн осіб.

Крім того, Ебнер-Штайнер закликала до "масштабної рееміграції", аби Баварія не була "затоплена одержувачами допомоги, які не бажають інтегруватися". Також вона виступила за те, аби запровадити в регіоні "надзвичайну ситуацію з біженцями", аби відмовляти їм у розміщенні.

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Водночас видання DW нагадало, що 15 січня відбулися дебати, в яких взяв участь депутат бундестагу та голова баварського відділення АдН Штефан Прочка. Під час свого виступу він заявив, що його партія закликає вислати "мільйон" мігрантів.

"На запитання, як це планується зробити, політик відповів, що Сирія та Афганістан - країни, які вже "примирилися", тому Німеччину можуть покинути "від 1,2 до 1,3 млн сирійців" і "700 тисяч афганців". Політик додав, що у ФРН є й "українці, яким не можна тут бути"", - зазначили у DW.

Українські біженці - останні новини

Раніше стало відомо, скільки українських біженців хочуть повернутися на батьківщину. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що ціль організації полягає у тому, аби створити всі умови для того, щоб українці повернулися додому.

Водночас видання The Telegraph написало, що українські біженці у Британії втрачають роботу через нові візові правила. Це пов'язано з тим, що їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE, яка запрацює з лютого.

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