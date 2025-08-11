Хрупалла також закликав якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо Україні доведеться піти на територіальні поступки.

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла заявив, що українські біженці в Німеччині отримують цивільну допомогу Bürgergeld "несправедливим чином". В інтерв'ю телеканалу ZDF він закликав українців повернутися додому.

"Є біженці, які приїхали до Німеччини. І які несправедливим чином отримують тут цивільну допомогу. Вони повинні повернутися назад у їхню країну", - сказав Хрупалла.

Також у розмові з журналістами співголова АдН заявив про те, що в Україні нібито є "переважно проросійські регіони". За його словами, до Німеччини виїхали від війни близько 3 млн українців.

"Тому потрібно говорити про те, які етнічні групи населення насправді мають тут захищатися", - додав він.

Крім того, Хрупалла закликав якнайшвидше закінчити російсько-українську війну, навіть якщо Україні доведеться піти на територіальні поступки.

"І якщо є компроміс, який нам не подобається, який передбачає поступку територій... Але я завжди запитую: які альтернативи? Чи хочемо ми воювати?", - підкреслив політик.

У Німеччині скоротять виплати для деяких українських біженців - що відомо

Нагадаємо, що раніше в Reuters писали про те, що в Німеччині планують скоротити виплати для новоприбулих біженців з України. Цей крок може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного біженця.

Згідно з новим законопроєктом, біженці з України, які прибули в Німеччину після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку.

