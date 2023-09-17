На тлі погроз від сусідів про силове відновлення конституційного ладу хунти вирішили створити власне "НАТО".

Західноафриканські держави Малі, Нігер і Буркіна-Фасо, якими керують дружні до Москви військові хунти, підписали угоду про військовий союз на тлі гострого політичного конфлікту із сусідами та безперервної війни проти ісламських повстанців.

Про фактичне створення військового блоку повідомив у своєму Твітері лідер малійської хунти Асімі Гоїта. За його словами, заснований угодою Альянс держав Сахелю (кліматичний регіон на південь від Сахари) має на меті створити "архітектуру колективної оборони та взаємної допомоги".

За даними Reuters, угода передбачає, що підписанти зобов’язуються прийти на допомогу одне одному у разі внутрішнього повстання або зовнішньої агресії. Допомагати одне одному планують індивідуально або колективно, в тому числі із застосуванням збройної сили.

Відео дня

"Будь-який напад на суверенітет і територіальну цілісність однієї чи кількох договірних сторін вважатиметься агресією проти інших сторін", - йдеться в статуті пакту.

Ці три країни мають постійну проблему з ісламськими повстанцями, що пов’язані з Аль-Каїдою та Ісламською державою. Крім того, оскільки в усіх трьох країнах нещодавно до влади прийшли військові хунти, що скинули законну владу, вони також мають дуже погані відносини з рештою своїх сусідів та західним світом.

Примітно, що Малі, Нігер і Буркіна-Фасо входили до військового об’єднання G5 Sahel, де також перебували Чад і Мавританія. Цю організацію створили за підтримки Франції у 2017 році для боротьби з ісламістськими групами в регіоні. Але після військового перевороту в Малі два роки тому організація фактично перестала існувати.

Переворот в Нігері та загроза вторгнення сусідів

Варто зазначити, що створення Альянсу держав Сахелю відбулося на тлі загрози вторгнення сусідніх африканських держав до Нігеру.

Наприкінці липня у цій державі військові влаштували заколот – скинули законного президента і уряд, взявши владу у свої руки. Цей переворот отримав моральну підтримку Малі та Буркіно-Фасо, де раніше сталися такі ж перевороти і які взяли проросійський курс у зовнішній політиці.

Після цього Економічне співтовариство західноафриканських держав (ECOWAS), що має власну військову організацію, пообіцяло силою повернути до влади в Нігері законного президента, якщо хунта добровільно не зробить цього сама. Однак ці погрози досі не були реалізовані, що дало час трьом проросійським хунтам об’єднатися в союз.

Вас також можуть зацікавити новини: