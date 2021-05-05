Працівники фармацевтичної компанії промивали та перепродавала набори для швидкого тестування.

В Індонезії заарештували п'ятьох співробітників фармацевтичної компанії за те, що вони, як вважається, промивали та перепродавали використані набори тестування на COVID-19.

Тести такими наборами, можливо, пройшли близько 9 тис. пасажирів в аеропорту міста Медан, повідомляє BBC.

Щоб потрапити до країни, необхідно мати негативний тест, і така послуга доступна безпосередньо в аеропорту. Адміністрація користувалася наборами для швидкого тестування компанії Kimia Farma.

Читайте такожУ Данії ув’язнили чоловіка після того, як він кашляв на копів і кричав: "Корона!"Після скарг пасажирів на те, що вони отримали помилково позитивні результати тестів, минулого тижня поліція направила таємного офіцера, який видавав себе за пасажира. Коли ж йому зробили мазок і тест показав позитивний результат, правоохоронці провели рейд та з'ясували, що комплекти тестів використовуються повторно.

За даними поліції, шахраї працювали таким чином з грудня минулого року. Їх прибуток склав 1,8 млрд рупій (близько 125 тис. дол. США). Зокрема, на ці гроші один з підозрюваних будував собі розкішний будинок.

Працівників-фігурантів справи компанія вже звільнила та пообіцяла посилити внутрішній контроль. Водночас два адвокати, які часто літали через аеропорт останніми місяцями, заявили, що планують подавати до суду колективний позов проти Kimia Farma. За кожну жертву шахраїв вони сподіваються отримати компенсацію 1 млрд рупій (близько 69 тис. дол. США).

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Переклад: Катерина Комолова