Головними проблемами ЗМІ стали фінансові труднощі і запроваджені новою владою обмеження.

В Афганістані після захоплення влади "Талібаном" перестали працювати 153 засоби масової інформації.

Про це інформує телеканал Tolo News.

Основною причинами цього стали фінансові проблеми, а також обмеження та нові правила, запроваджені владою на чолі з "Талібаном".

Представник Національної спілки журналістів Афганістану Масрура Лутфі заявив, що в країні може настати кінець свободі ЗМІ. При цьому він закликав міжнародні організації здійснити якнайшвидші кроки задля розв’язання цієї проблеми.

Зазначається, що економічні проблеми ЗМІ є досить серйозними, а запроваджені жорсткі обмеження створюють значні перешкоди для діяльності масмедіа.

Захоплення Афганістану талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану.

Між 1996 і 2001 роками таліби практикували версію шаріату, яка включала забивання жінок камінням за подружню зраду, ампутацію кінцівок за крадіжку і заборону дівчатам відвідувати школу після 12 років. Цього ж разу таліби пообіцяли, що права жінок будуть дотримуватися, в тому числі вони зможуть залишитися в уряді.

Всупереч умовлянням про забезпечення прав жінок, бойовики "Талібану" посеред вулиці застрелили жінку за порушення законів ісламу. А 25 серпня заборонили жінкам працювати та зобов'язали їх залишатися вдома.

1 вересня з'явилася інформація про те, що таліби заборонили жінкам займати пости міністрів. Крім того, в школах та університетах почали ділити класи на жіночу та чоловічу половини.

7 вересня таліби вбили вагітну жінку-поліцейську на очах у її сім'ї.

Автор: Олег Давигора