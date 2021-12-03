Друзі відмовляються вірити у те, що жінка померла від передозування наркотиками.

В італійському Трієсті знайшли мертвою 43-річну уродженку Кривого Рогу Аліну Труш. Поліція розглядає версію вбивства чи смерті від передозування наркотичних речовин. Друзі та рідні не вірять у таку смерть й запевняють, що жінка раніше поборола кілька тяжких хвороб.

Про це повідомляють Il Gazzettino та Trieste Prima.

Що відомо про смерть українки

За даними італійських ЗМІ, жінка була жертвою домашнього насильства з боку колишнього коханого. Тіло українки знайшли на підлозі у квартирі по вулиці Віале д'Аннунціо, 28.

За даними слідства, смерть жінки настала у вівторок, 30 листопада. Її тіло знайшли правоохоронці, які навідалися до будинку загиблої, щоб вручити їй судовий документ щодо погроз та насильства, яких вона нібито зазнавала з боку екс-коханого.

Поліціянти кілька хвилин стукали у двері квартири Труш. Згодом правоохоронці викликали рятувальників. Вони відчинили двері.

Жінка лежала на підлозі. На її тілі не виявили явних слідів насильства чи крові. Наразі слідчі розглядають всі версії, зокрема вбивство та смерть від передозування наркотичними речовинами.

Місцеві ЗМІ пишуть, що за кілька днів до смерті українки, 28 листопада, з її квартири лунали звуки сварки, ймовірно Аліни з якимось чоловіком. Сусіди чули погрози вбивством, тому викликали поліцію.

За словами людей, які проживають поряд, вказаний чоловік був причиною конфліктів у житловому комплексі, а також погрожував мешканцям.

Подруга українки розповіла, що раніше Труш перенесла кілька тяжких захворювань. Жінка обурена тим, що поліція та влада намагаються зробити цю справу максимальною конфіденційною.

Я була в шоку, тому що Аліна була сильною. Це не може бути вона, говорила я собі, коли читала новини. Ми дружили багато років, вона була хорошою і гарною людиною, завжди усміхалася і змушувала мене усміхатися, коли я злилася. Ми не бачилися понад місяць, – поділилася подруга.

Жінка навіть не може спрогнозувати, що могло трапитися у квартирі подруги.

Італійські ЗМІ припускають, що смерть українки могла настати у результаті передозування наркотиками. У квартирі Труш було виявлено кілька пляшечок метадону та відкритий шприц. Журналісти наголосили, що у місцевій поліції, прокуратурі та українському консульстві коментарів у справі не дають.

"Судячи з першої реконструкції та попри вказівку прокуратури на дотримання максимальної конфіденційності в розслідуванні, здається, що смерть настала через наркотики, виявлені під час токсикологічної експертизи", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Аліну Труш

У соцмережах Аліна Труш зазначала, що вона з Кривого Рогу Дніпропетровської області. З 2018 року жінка працювала в італійському нічному дискоклубі Poseidone.

Українка зазначала, що вона вдова, а в соцмережах не соромилася ділитися відвертими світлинами.

Читайте такожШукали півроку: в Італії знайшли мертвою 29-річну українку (відео)За даними Trieste Prima, що Труш народилася 3 вересня 1978 року в Кривому Розі. Приблизно у 20 років вона переїхала до Італії. Як зазначає видання, українка була танцівницею та моделлю, "відомою у фотоколах". Наприкінці лютого 2002-го у неї народилася перша донька, а 2009-го – друга дитина.

"На фотографіях не видно ні чоловіка, ні партнера. Тільки в останній період – знову ж таки, судячи з зображень, опублікованих у соціальних мережах, – Аліна перебувала в компанії молодого чоловіка сербської національності, який проживає у Трієсті", – зазначає видання.

Крім того, журналісти повідомили, що Труш була відома органам охорони здоров'я та поліції "за деякими розслідуваннями, пов'язаними з наркотиками".

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії померла українка, яка зірвалася зі скелі під час селфі.

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Автор: Марта Гичко