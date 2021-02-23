Унаслідок масштабного зсуву узбережжя туристичного Камольї в Італії під водою опинилися понад 200 домовин.
Про це пише Eminetra.
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Робітникам, котрі перебували на території кладовища, вдалося врятуватися за лічені секунди до падіння ґрунту в воду. Вони послухалися місцевих мешканців, які стверджували, що чули характерні для трощення землі звуки.
Деякі труни розбилися через падіння з висоти – і їх прибило до берега, інші підібрали хвилі.
Цей район протягом багатьох років страждав від прибережної ерозії, у 2018 році стартував проект з підтримки поверхні скель.
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