Деякі труни розбилися через падіння з висоти – і їх прибило до берега.

Унаслідок масштабного зсуву узбережжя туристичного Камольї в Італії під водою опинилися понад 200 домовин.

Про це пише Eminetra.

Читайте такожВзяли штурмом: у Грузії затримали голову партії Саакашвілі (відео)

Робітникам, котрі перебували на території кладовища, вдалося врятуватися за лічені секунди до падіння ґрунту в воду. Вони послухалися місцевих мешканців, які стверджували, що чули характерні для трощення землі звуки.

Деякі труни розбилися через падіння з висоти – і їх прибило до берега, інші підібрали хвилі.

Цей район протягом багатьох років страждав від прибережної ерозії, у 2018 році стартував проект з підтримки поверхні скель.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН