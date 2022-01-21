"Це не справа Російської Федерації", вважають в Альянсі.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що не Росії вирішувати, де Альянс буде розміщувати свої сили.

Про це він сказав в інтерв’ю румунському порталу Digi24.

"Питання щодо розміщення сил НАТО на його території – це не питання для обговорення. Робота НАТО, а також те, де та в якій конфігурації - залежно від потреб безпеки - ми розміщуємо наші військові сили - це не справа Російської Федерації", - заявив Джоане.

Читайте такожСтолтенберг заявив про членство України та Грузії в НАТО, але не назвав терміни

Він наголосив, що НАТО теж не дозволяє собі вказувати, де РФ розміщувати чи не розміщувати власні сили на своїй території.

Погрози, які лунають з боку РФ, заступник генсека назвав "абсолютним анахронізмом".

"Це повернення в до складних періодів європейської історії – ідеї, що можна погрожувати військовим вторгненням сусідній європейській державі, суверенній, незалежній та демократичній. Це – справжня червона лінія, а не та, про яку каже керівник дипломатії в Москві", – наголосив він.

Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ домагатиметься виведення військ з Болгарії і Румунії.

Раніше Москва виступила проти прийняття Фінляндії та Швеції до складу НАТО, а також вимагає від Альянсу та США "гарантій" невступу України.

Під час переговорів в Женеві у НАТО відхилили претензії росіян, заявивши, що політику "відкритих дверей" вирішуватимуть безпосередньо члени Північноатлантичного договору.

За результатами перемовин заступник глави МЗС РФ поскаржився на "непробивну позицію" сторін щодо "гарантій безпеки".

Нагадаємо, у січні Росія направила Заходу свій ультиматум щодо інтеграції України в НАТО, які назвала "гарантіями безпеки". У Москві переконані, що війська Альянсу у Східній Європі загрожують їхній нацбезпеці.

Під приводом "захисту" безпеки РФ російські посадовці регулярно погрожують військовою інтервенцією на територію України.

Вас також можуть зацікавити новини: