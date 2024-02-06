Росія дозволила розблокувати частину активів КНДР, а північнокорейська компанія відкрила рахунок у російському банку.

Росія дозволила розблокувати заморожені північнокорейські активи на мільйони доларів і, можливо, допомагає своєму ізольованому союзнику отримати доступ до міжнародних банківських мереж, після того як Північна Корея передала Москві зброю, пише The New York Times з посиланням на представників розвідки країн-союзників США.

Зазначається, що Росія дозволила розблокувати 9 мільйонів доларів із 30 мільйонів доларів заморожених північнокорейських активів, розміщених у російській фінансовій установі. Вказані кошти Північна Корея використає для купівлі сирої нафти.

Крім того, північнокорейська підставна компанія нещодавно відкрила рахунок в іншому російському банку, що свідчить про те, що Москва, можливо, допомагає Пхеньяну обійти санкції ООН. Ці санкції задушили економіку Північної Кореї і значною мірою відрізали країну від міжнародних фінансових мереж.

Відео дня

За словами журналістів, новий банківський рахунок знаходиться в Південній Осетії, самопроголошеній незалежній державі в Кавказькому регіоні, яка має тісні зв'язки з Росією.

Американські чиновники заявили, що не можуть підтвердити деталі банківських домовленостей. Але один високопосадовець сказав, що ці домовленості відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея домагатиметься від Росії у зв'язку з передачею їй зброї.

На думку експертів, на яких посилаються журналісти, доступ до фінансових мереж – це лише один з пунктів у списку бажань Північної Кореї. За їхніми словами, найбільше країна хоче отримати від Росії передову військову техніку, таку як супутникові технології та атомні підводні човни.

"Банківські домовленості можуть мати велике значення для Північної Кореї, яка покладається на імпорт для підтримки більшої частини своєї економіки. Ці відносини можуть полегшити транзакції не лише в Росії, але й за її межами. Північна Корея могла б скористатися зв'язками Москви з кількома країнами, включаючи Туреччину і Південну Африку", – йдеться у статті.

Минулого місяця Білий дім заявив, що має докази того, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети, а також до 2,5 мільйонів боєприпасів. Хоча точно невідомо, чи передала у відповідь Росія Північній Кореї бажані військові технології.

Водночас нові банківські зв'язки могли стати ще однією ознакою стійкого прогресу у відносинах між двома країнами. Для Росії фінансові операції можуть бути більш привабливими, ніж надання військових технологій, пише видання.

Експерти вважають, що Росія буде діяти обережно, оскільки вона все ще пам'ятає про санкції ООН як постійний член Ради Безпеки. За їхніми словами, Росія може вважати, що вона може обійти санкції непомітно.

"Вони завжди можуть сказати: "О, ну, це приватний банк, і наші слідчі перевірять його", і далі цього справа не піде", – сказав Джеймс Д. Браун, професор політології в токійському кампусі Університету Темпл.

Поставки зброї КНДР до Росії

Раніше УНІАН писав, що постачання зброї в Росію поверне економіку Північної Кореї до зростання. Угода про постачання зброї може компенсувати КНДР вплив пандемії та санкцій.

Водночас у США і Європейському Союзі серйозно занепокоєні можливими поставками ракет з Північної Кореї Російській Федерації. На думку офіційних осіб у Вашингтоні та Брюсселі, боєприпаси КНДР можуть виявитися важливими на полі бою в момент надзвичайної вразливості України.

Вас також можуть зацікавити новини: