Саме Москва, вважає Пономарьов, попросила своїх союзників звернутися до своїх громадян з проханням покинути Росію.

Підготовка бомбосховищ у Москві і прохання країн-союзників до своїх громадян покинути Росію є частиною кремлівської пропаганди, націленої на американську аудиторію.

Таким чином Путін підвищує ставки в контексті ядерного шантажу заходу, зазначив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

"Якщо послати повідомлення американцям, що ми готуємося до обміну ядерними ударами, то тоді це починає набувати сенсу. Це такий пропагандистський трюк підняття ставок. Ми бачили різке зростання тривожності серед росіян. Там частина пов'язана із загрозою мобілізації, але більша частина пов'язана з погрозами ядерної війни. Тому те, що Путін це робить, то це більше-менше зло", - сказав Пономарьов.

Водночас саме Москва, вважає Пономарьов, попросила своїх союзників звернутися до своїх громадян з проханням покинути Росію.

"Виглядає так, що Москва попросила керівництво цих країн про це сказати своїм громадянам. Щоб страху нагнати у світі: ось бачите, союзники щось знають, що буде відбуватися. Я впевнений, що ініціатива йшла з Москви. Це не питання утримання їх у полі впливу. Просто з цими людьми контакт нормальний, їм можна технічно передати повідомлення. Але аудиторія у цього точно така ж, як у повідомлення про бомбосховища. Це не росіяни і не мешканці цих країн, ця аудиторія - Вашингтон", - пояснив політик.

Також Пономарьов пояснив масове вбивство на полігоні в Бєлгородській області.

"Вони спочатку роздавали паспорти тим, хто щойно приїхав до Росії з різних національних республік. Зокрема, у Таджикистані говорили, вони в день роздавали по 400 паспортів протягом останнього року. А тепер цих людей призивають як російських громадян. По-перше, суспільство не інтегроване, а разом з непідготовленими командирами... Ці командири починають говорити про "священну війну", ті у відповідь -" у нас священна війна - це щось інше, це релігійна історія, а ви нам про що? Вони забирають тих, кого легше схопити", - розповів політик.

Більш того, зараз таджики самі страждають від цього розстрілу: "у таджицькій діаспорі в Москві там просто зараз хвилі ходять... Таджиків у Москві - два мільйони, це половина Києва".

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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