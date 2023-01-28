Інцидент стався в Мемфісі.

На початку січня група поліцейських в США до смерті забила темношкірого чоловіка. На цьому тлі почалися протести, а правоохоронні органи вже взялися за розслідування.

Подія сталася вночі 7 січня в Мемфісі, штат Теннессі. Група поліцейських, які, судячи з фото, теж темношкірі, затримала автомобіль на зупинці. Причиною нібито було "необережне водіння", але пізніше в поліції Мемфіса заявили, що порушень не зафіксували. За кермом машини перебував 29-річний Тайр Ніколс.

Водія спробували зупинити біля машини, але він вирішив втекти. Поліцейські наздогнали чоловіка на перехресті і почали бити кийками, кулаками і ногами. На відео, опублікованому поліцією Мемфіса, чути, як Ніколс кличе на допомогу матір, адже події відбувалися неподалік від його будинку.

Відео дня

Після побиття потерпілого майже без свідомості одягли в наручники і схилили біля машини. Судячи з даних з камер, швидка допомога протягом перших двадцяти хвилин не приїхала на місце інциденту. Ніколса доставили в лікарню тільки через годину, а через три дні він помер. Лікарі назвали причиною "великий крововилив, викликаний сильним побиттям".

У затриманні 29-річного чоловіка брали участь п'ятеро правоохоронців: Тадарріус Бін, Деметріус Хейлі, Десмонд Міллс, Емміт Мартін і Джастін Сміт. Всіх їх звільнили, а поліція Мемфіса почала розслідування.

Коли трагедія набула розголосу, жителі міста вийшли на протест. Влада почала турбуватися, що мітинги зростуть в масштабах, як це було після схожого випадку в 2020 році. Проте протест пройшов відносно спокійно: на вулиці вийшли кілька сотень людей, які перекрили міст у Мемфісі.

Другий мітинг організували в Нью-Йорку 27 січня. В результаті акції трьох учасників затримали за порушення правопорядку. Один з них виліз на капот поліцейської машини і розбив лобове скло. Після цього протести пройшли в ще кількох містах США.

Реакція Байдена на побиття

Президент США не залишив без уваги подію. Він висловив співчуття родині жертви і розкритикував дії поліцейських.

Байден заявив: "Моє серце з родиною Тайра Ніколса та американцями в Мемфісі та по всій країні, які сумують через цю надзвичайно болючу втрату. Немає слів, щоб описати душевний біль і горе втрати коханої дитини і молодого батька".

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році протести в США досягли величезних масштабів. Вони почалися через смерть Джорджа Флойда, який загинув після затримання поліцейськими.

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