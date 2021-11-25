Це вже не перша кампанія проти борід в Узбекистані за останні кілька років.

У місті Янгіюль Ташкентської області Узбекистану працівники міліції викликали до відділу десятки чоловіків та примусово поголили їм бороди.

Про це пише узбецька служба Радіо Свобода.

Одним з постраждалих став Ікрам Холматов. За словами чоловіка, правоохоронці викликали його до відділу 22 листопада на допит "у справі якоїсь розшукуваної жінки". Працівники міліції перевірили його телефон, після чого почали фотографувати.

"Потім заявили мені: "Якщо не поголиш сам, то ми тебе самі поголимо". Я пояснив їм, що постійно стежу за своєю бородою і не відрощую занадто довгу бороду, але мені заявили, що так не підходить", - розповів Холматов.

Читайте такожДитячий канал в Узбекистані видалятиме з мультиків поцілунки й оголених героївЧоловік запевнив, що відмовлявся голитися, але зробив це під тиском правоохоронців. За останні чотири місяці його двічі викликали до органів внутрішніх справ та змушували зголювати бороду.

За словами місцевого активіста, працівники поліції активно вдаються до таких методів. За останній місяць лише в одному Янгіюлі бороди поголили 22 чоловіки.

"Голити бороди змушують лише вірян. У розмові зі мною багато хто говорить, що це відбувається систематично", - додав він.

Водночас у міліції заперечують, що примушували чоловіків голитися. Представник відділку запевняє, що "під час фотографування працівники правоохоронних органів могли попросити чоловіків упорядкувати свої бороди", при цьому "ніхто не міг змусити їх голити бороди".

Потерпілі наполягають: бороди їм поголили тільки через релігійні переконання.

"Вони кажуть, що ми нібито здаємося їм терористами", – стверджує один із мешканців Янгіюля.

Це не перша подібна кампанія в Узбекистані. У червні 2021 року в Ангрені чоловіків теж викликали до відділень міліції та зголювали їм бороди, а у Бухарі вболівальників із бородою не пускали на футбольний матч.

Влада Узбекистану відкрито не говорить про кампанію проти борід, проте у вересні 2019 року Шухрат Ганієв, який на той момент обіймав посаду голови Ферганської області, на одній з нарад доручив своїм підлеглим розпочати кампанію проти носіння борід у чоловіків і хіджабів у жінок.

Як повідомляв УНІАН, в Узбекистані почали вирощувати помідори, які нібито виробляють вакцину від коронавірусу. Вже через два місяці перші охочі зможуть спробувати "чарівні" томати на смак і перевірити на собі, чи дійсно рослина виробляє антиген до COVID-19.

Автор: Марта Гичко