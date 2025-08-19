Це сталося після бесіди президента США з українським колегою та європейськими лідерами.

Президент США Дональд Трамп зателефонував Віктору Орбану після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це пише Bloomberg.

Стверджується, що він хотів обговорити, чому прем'єр-міністр Угорщини блокує переговори про вступ України до Європейського союзу.

"Дзвінок став результатом переговорів Трампа і групи європейських лідерів, які зібралися в Білому домі для обговорення шляхів припинення війни Росії з Україною. У якийсь момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб чинити тиск на правого популіста і змусити його відмовитися від своїх заперечень проти членства України в ЄС", - ідеться в статті.

Під час телефонної розмови з Трампом Угорщина висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і Зеленським.

Зазначається, що Орбана, близького союзника Трампа, широко розглядають як джерело натхнення для руху президента США "Зробимо Америку знову великою" і правих популістів по всьому світу. Він постійно дратує ЄС, ведучи свою країну авторитарним шляхом. Угорщина послідовно надавала Росії дипломатичне прикриття і захист від санкцій ЄС, одночасно перешкоджаючи наданню допомоги Україні.

У вівторок Орбан опублікував повідомлення, з якого випливає, що він почув прохання про членство в ЄС, але не має наміру відступати. Політик сказав:

"Членство України в Європейському союзі не дає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язувати членство з гарантіями безпеки непотрібно і небезпечно".

Позиція Орбана щодо вступу України до ЄС

Раніше Орбан неодноразово заявляв, що Україна не повинна вступати до Євросоюзу, щоб не перенести війну в Європу, а натомість вона має стати "буферною" країною між Європою і Росією.

Він запропонував Україні "стратегічне" співробітництво - "прагматичне, гнучке і засноване на взаємних інтересах" замість вступу до ЄС.

