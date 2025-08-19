Президент США Дональд Трамп зателефонував Віктору Орбану після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це пише Bloomberg.
Стверджується, що він хотів обговорити, чому прем'єр-міністр Угорщини блокує переговори про вступ України до Європейського союзу.
"Дзвінок став результатом переговорів Трампа і групи європейських лідерів, які зібралися в Білому домі для обговорення шляхів припинення війни Росії з Україною. У якийсь момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб чинити тиск на правого популіста і змусити його відмовитися від своїх заперечень проти членства України в ЄС", - ідеться в статті.
Під час телефонної розмови з Трампом Угорщина висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і Зеленським.
Зазначається, що Орбана, близького союзника Трампа, широко розглядають як джерело натхнення для руху президента США "Зробимо Америку знову великою" і правих популістів по всьому світу. Він постійно дратує ЄС, ведучи свою країну авторитарним шляхом. Угорщина послідовно надавала Росії дипломатичне прикриття і захист від санкцій ЄС, одночасно перешкоджаючи наданню допомоги Україні.
У вівторок Орбан опублікував повідомлення, з якого випливає, що він почув прохання про членство в ЄС, але не має наміру відступати. Політик сказав:
"Членство України в Європейському союзі не дає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язувати членство з гарантіями безпеки непотрібно і небезпечно".
Позиція Орбана щодо вступу України до ЄС
Раніше Орбан неодноразово заявляв, що Україна не повинна вступати до Євросоюзу, щоб не перенести війну в Європу, а натомість вона має стати "буферною" країною між Європою і Росією.
Він запропонував Україні "стратегічне" співробітництво - "прагматичне, гнучке і засноване на взаємних інтересах" замість вступу до ЄС.