Показово, що у даному випадку інтереси самої Угорщини жодним чином не зачеплені, але Орбана це не зупинило.

Уряд Угорщини подав позов до Генерального суду в Люксембурзі, намагаючись оскаржити рішення Ради Європейського Союзу про використання для потреб України доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє угорське видання Portfolio.

Зазначається, що позов було подано в липні, а справу було прийнято судовим форумом ЄС цього понеділка. Уряд Угорщини заперечує проти рішення повноважних органів ЄС про спрямування на військові потреби України близько 3-5 мільярдів євро на рік, які генерують російські активи в європейських резиденціях.

Як пише Portfolio, судовий розгляд офіційно розпочався, і суд розгляне аргументи угорського уряду, але подальший графік розгляду справи невідомий. Загалом процес може тривати роками, йдеться у публікації.

Формальним приводом для оскарження цього механізму допомоги Україні є той факт, що рішення ухвалювалося без участі Угорщини. Оскільки офіційний Будапешт відмовився надавати будь-яку військову допомогу Україні, його думку тоді проігнорували.

Portfolio зазначає, що ухвалюючи рішення про використання доходів від російських активів, ЄС виходив з того, що обов’язкова для більшості рішень одностайність у даному випадку не потрібна – бо йдеться не про бюджетні гроші ЄС.

Однак угорський уряд вважає, що не взявши до уваги його думку, Євросоюз начебто порушив принципи законного прийняття рішень, закріплені в договорах ЄС.

