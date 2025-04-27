Поліція встановлює мотиви підозрюваного, який скоїв наїзд на натовп.

Увечері, 26 квітня у Ванкувері автомобіль наїхав на натовп людей на фестивалі Лапу-Лапу. За попередніми даними, щонайменше вісім людей, зокрема, одна дитина, загинули, повідомляє Global News.

Також повідомляють, що щонайменше шестеро осіб дістали поранення. За даними поліції Ванкувера, ця подія не є терактом.

"Було б несправедливо, якби я на даному етапі розголосив будь-які цифри", - прокоментував інцидент виконувач обов'язків начальника поліції Ванкувера Стів Рай.

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Уточнюється, що поліція веде розслідування. Підозрюваного в наїзді на людей заарештовано.

За словами очевидців, чорний позашляховик Audi в'їхав у натовп людей близько 20:00. Це сталося неподалік місця, де проходив вуличний фестиваль, коли закінчився виступ одного з учасників гурту Black Eyed Peas.

30-річним підозрюваним виявився житель Ванкувера. Правоохоронці встановлюють мотиви чоловіка. Інші подробиці поки що не розголошуються.

Мер Ванкувера Кен Сім заявив, що вражений і засмучений "жахливим інцидентом" на заході, присвяченому Дню Лапу-Лапу.

"Ми постараємося надати більше інформації якомога швидше, але наразі поліція Ванкувера підтвердила, що є кілька загиблих і багато поранених", - сказав він.

Інші інциденти у світі з наїздом автомобілів на натовп

Як писав УНІАН, у грудні 2024 року на ярмарку в Німеччині було скоєно теракт. Автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп людей, унаслідок чого щонайменше дві людини загинули, десятки постраждали.

У лютому 2025 року в Мюнхені біженець-афганець на авто врізався в натовп людей. Унаслідок події постраждали 10 осіб. Наїзд на людей було скоєно під час профспілкової демонстрації.

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