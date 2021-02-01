У Франції чоловік прихистив у себе двох безхатченків, а потім відрізав голову одному з них і викинув у вікно.
Про це повідомляє видання Ouest France.
Інцидент стався в понеділок, 1 лютого, в центрі Тулона, в районі Кур-Лафайєт. Чоловік з вікна своєї квартири викинув на вулицю коробку з відрізаною людською головою. Місцеві жителі припускають, що голова належить одному з безхатченків, яких нібито прихистив цей мешканець.
Поліція повністю перекрила район для транспорту і почала спецоперацію. Незабаром підозрюваного у вбивстві затримали. Про його особу та можливі мотиви злочину поки невідомо.
На відео видно чоловіка у вікні, чиї руки забруднені кров'ю.
На інших кадрах видно, як поліцейські заводять у спецавтомобіль худорлявого чоловіка, одягненого у все чорне.
Серія терактів у Європі: що передувало
- У жовтні-листопаді в Австрії, Німеччині та Франції сталися чотири ісламістських теракти, жертвами яких стали загалом 10 осіб.
- Все почалося з того, що 16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Низка ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.
- Пізніше стався напад на церкву в Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці та важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.
- Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.
- Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них із ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.
- Окрім цього у французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священик.
- Увечері 2 листопада у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили вогонь по людях, які сиділи у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауну в Австрії через пандемію. У поліції заявили про шість різних місць, де була стрілянина. Спочатку було відомо про трьох загиблих і не менш як 15 поранених.
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