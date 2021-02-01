Місцеві жителі припускають, що голова належить одному з безхатченків, яких нібито прихистив цей мешканець.

У Франції чоловік прихистив у себе двох безхатченків, а потім відрізав голову одному з них і викинув у вікно.

Про це повідомляє видання Ouest France.

Інцидент стався в понеділок, 1 лютого, в центрі Тулона, в районі Кур-Лафайєт. Чоловік з вікна своєї квартири викинув на вулицю коробку з відрізаною людською головою. Місцеві жителі припускають, що голова належить одному з безхатченків, яких нібито прихистив цей мешканець.

Поліція повністю перекрила район для транспорту і почала спецоперацію. Незабаром підозрюваного у вбивстві затримали. Про його особу та можливі мотиви злочину поки невідомо.

На відео видно чоловіка у вікні, чиї руки забруднені кров'ю.

На інших кадрах видно, як поліцейські заводять у спецавтомобіль худорлявого чоловіка, одягненого у все чорне.

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Автор: Денис Прядко