Інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень / фото Flickr/Bac Son Group
У Португалії засудили інспекторів міграційної служби за вбивство українця Ігоря Гоменюка.
Читайте такожУ Бразилії арештували екс-бойовика "ДНР" ЛусваргіПро це пише DW з посиланням на AP.
Трьох інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті чоловіка.
Двоє з них отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.
Суд визнав, що вони били ногами та кийками Гоменюка, який був у цей момент у наручниках, зламавши йому ребра. Це спричинило смерть від удушення.
Вбивство українця в аеропорту Лісабона
- У березні стало відомо, що поліція розслідує смерть 40-річного українця Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона. Спочатку повідомлялося, що він помер від приступу епілепсії.
- Пізніше португальські ЗМІ повідомили про можливу насильницьку смерть. За підозрою у вбивстві Гоменюка заарештували трьох офіцерів іміграційно-прикордонної служби.
- У поліції заявили, що ймовірний злочин був вчинений у Центрі тимчасового затримання в аеропорту.
- Пізніше стало відомо, що Португалія ліквідує Службу у справах іноземців та кордонів після скандалу з убивством українця.
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