Інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень / фото Flickr/Bac Son Group

У Португалії засудили інспекторів міграційної служби за вбивство українця Ігоря Гоменюка.

Читайте такожУ Бразилії арештували екс-бойовика "ДНР" ЛусваргіПро це пише DW з посиланням на AP.

Трьох інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті чоловіка.

Двоє з них отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.

Суд визнав, що вони били ногами та кийками Гоменюка, який був у цей момент у наручниках, зламавши йому ребра. Це спричинило смерть від удушення.

Вбивство українця в аеропорту Лісабона

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Автор: Людмила Жерновська