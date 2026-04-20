Велика Британія підготувала до відправки в Україну німецький вертоліт Sea King Mk41

У Великій Британії підготували до передачі Україні німецький багатоцільовий вертоліт Sea King Mk41. Йдеться про одну з машин, які Німеччина раніше пообіцяла передати Києву в рамках військової допомоги.

Як повідомляє профільне видання Militarnyi, перед передачею машину привели до технічно справного стану та зняли німецькі розпізнавальні знаки.

Зазначається, що Sea King Mk41 раніше перебував на озброєнні ВМС Німеччини і належить до числа списаних вертольотів, які вирішено передати Україні. Раніше Берлін оголосив про передачу шести таких машин, а також забезпечення підготовки українських екіпажів і постачання запасних частин.

Sea King Mk41 – багатоцільовий вертоліт, який може використовуватися для виконання транспортних завдань, пошуково-рятувальних операцій та інших місій. Україна вже має досвід експлуатації вертольотів цього сімейства, оскільки раніше аналогічні машини були передані Великою Британією.

Раніше німецький журналіст Юліан Репке заявив, що вертольоти, які Німеччина пообіцяла передати Україні, – це 50-річне "барахло". За його словами, ці машини виводяться з експлуатації з 2020 року і потребують серйозного ремонту.

Також Швеція пообіцяла передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які посилять ППО у боротьбі з російськими "Шахедами" та іншими повітряними загрозами. На їх закупівлю Швеція виділить 400 мільйонів євро.

