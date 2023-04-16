Снаряд начебто пробив дах житлового будинку.

Одне з сіл у Білгородській області Російської Федерації начебто потрапило під обстріл. Звичайно, одразу ж місцева влада заявила про атаку Збройних сил України.

"Під обстріл ЗСУ потрапило село Терезівка Шебекінського міського округу. Є руйнування: снаряд пробив дах житлового будинку і пошкодив стіни і меблі в двох кімнатах", - повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram.

За його словами, в будинку, по якому начебто вдарила українська армія, нікого не було, бо вони "пішли на кладовище". Він запевнив, що на місці інциденту працюють всі необхідні служби.

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Скарги росіян на обстріли - останні новини

2022 року за тиждень до Великодня Федеральна служба безпекки Російської Федерації організувала інформаційну кампанію проти України, використавши губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладкова. 19 квітня 2022 року він розповідав про обстріли сіл області.

В суботу, 15 квітня 2023 року, Гладков знову поскаржився на обстріл області. Він був дуже обурений, тому що начебто у Збройних сил України немає "нічого святого".

Слід зазначити, що постійна "бавовна" вже набридла місцевим жителям. Замість того, щоб змусити диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України, вони скаржаться, що влада Бєлгородської області їх "кинула".

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