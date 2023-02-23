Повідомляється, що на борту були від 12 до 16 осіб.

Вертоліт з міністром спорту та молоді Ірану Сейедом Хамідом Саджаді зазнав аварії при посадці в спортивному комплексі міста Бафт, провінція Керман.

Як повідомляє офіційне ЗМІ Ірану IRNA, у вертольоті з міністром спорту перебували 12 пасажирів. Зокрема, співробітники міністерства, регіональні чиновники у сфері спорту, представники ЗМІ.

Вони отримали травми, але більшість з них – у хорошому стані. Видання інформує, посилаючись на очевидців, що міністр був серед тих, хто не отримав значних травм.

Відео дня

Голова провінції Керман Мохаммад Мехді повідомив, що аварія сталася при повторному зльоті.

"Вертоліт приземлився один раз, потім злетів, а вдруге скоїв аварію, і її причина з'ясовується", – сказав він.

Видання ISNA з посиланням на представника організації Червоного Півмісяця провінції Керман інформує, що постраждали 16 осіб, один з пасажирів вертольота загинув. Повідомляється, що жертвою аварії став голова канцелярії міністра спорту Ісмаїл Ахмаді.

Авіакатастрофа в Броварах

18 січня в Броварах (Київська область) поблизу будівлі дитячого садка розбився вертоліт ДСНС, на борту якого перебували чиновники Міністерства внутрішніх справ України. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, з них 1 дитина, було поранено 25 осіб (серед них – 11 дітей).

Серед жертв аварії - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Причина аварії розслідується, правоохоронці розглядають такі версії як порушення правил польоту або технічна несправність вертольота. Не виключають і умисних дій зі знищення вертольота.

Після авіакатастрофи була повністю переглянуто систему безпеки МВС. Фахівці перевіряють всі вертольоти, які були в системі Міністерства внутрішніх справ. До встановлення всіх причин катастрофи всім керівникам міністерства заборонено переміщатися на вертольотах.

Вас також можуть зацікавити новини: