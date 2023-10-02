Водночас Роберт Фіцо, партія якого перемогла на парламентських виборах, виступив за припинення військової допомоги Україні та початок мирних переговорів.

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський, який залишає свою посаду, відвідав у Київ у понеділок в рамках зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, щоб висловити європейську солідарність із боротьбою України проти Росії.

Як повідомляє CNN, Влаховський заявив, що офіційні особи Європейського Союзу схвалили "суверенітет і територіальну цілісність України" на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Києві.

Заява Влаховського прозвучала після того, як проросійська партія Роберта Фіцо SMER отримала найбільше голосів у Словаччині за результатами виборів у неділю, що може загрожувати підтримці України з боку ЄС і НАТО.

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Фіцо раніше виступав за припинення військової допомоги Україні та пообіцяв заблокувати прагнення України вступити до НАТО.

Зокрема, Фіцо заявив, що "у народу Словаччини э проблеми серйозніші, ніж Україна", і наголосив, що якщо SMER сформує уряд, він зробить усе, щоб "мир був оголошений якнайшвидше".

Він сказав, що у позиції Словаччини нічого не зміниться, однак, за його словами, це не означає, що вони не критикуватимуть Євросоюз і Фіцо не змінить своєї думки щодо війни в Україні.

Як зазначає Actuality, Фіцо відкрито говорив про припинення військової допомоги Україні перед виборами. Водночас у партії "Глас", яка зайняла третє місце на виборах і вважається ключовою для формування майбутньої коаліції, заявили, що зберегти територіальну цілісність України навряд чи вийде і що необхідно готуватися до переговорів щодо визначення кордонів.

Вибори у Словаччині

30 вересня в Словаччині відбулися дострокові парламентські вибори, від яких залежало, чи продовжить вона підтримувати Україну.

Головними конкурентами була проросійська партія Smer-SD колишнього премʼєр-міністра Роберта Фіцо і соціал-ліберальна "Прогресивна Словаччина" (Progresivne Slovensko), яку очолює віце-спікер Європарламенту Міхал Шимечка. За результатами виборів понад 20% голосів отримала Smer-SD, лідер партії формуватиме новий уряд країни.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у понеділок, що "занадто рано судити", як перемога на виборах прокремлівського діяча у країні вплине на Україну і спочатку необхідно дочекатися формування коаліції.

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