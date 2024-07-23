Ще одним викликом для президента стане ситуація в Газі.

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів призведе до поступового зменшення його влади, однак це також може звільнити його від політичних обмежень, дозволивши діяти на світовій арені більш вільно.

Як йдеться у статті Financial Times, одним з найважливіших пріоритетів Байдена є можливість гарантувати Україні якомога більшу підтримку у разі перемоги Дональда Трампа. Однак чиновники та аналітики вважають здатність проштовхнути ще один пакет допомоги малоймовірною.

На думку журналістів, американський лідер може забезпечити завершення двосторонніх угод з Україною, а також проштовхнути будь-яку допомогу, яка буде надана до закінчення його президентського терміну.

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Колишній високопоставлений чиновник Пентагону Джим Таунсенд вважає, що Байден може зміцнити свою репутацію за допомогою поїздок до України - наприклад, перебувати у Києві під час прибуття винищувачів F-16. "Є речі, які Байден може поставити собі в заслугу і які важливі для його спадщини", - додав він.

Зустріч Байдена з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні дасть йому шанс просунути свою "найважливішу спадщину" - припинення війни з ХАМАСом. Крім того, заключення угоди про припинення вогню дозволить віце-президенту Камалі Гарріс уникнути цього питання під час передвиборчої кампанії.

"Якщо поглянути на наступні шість місяців, то одне з найважливіших завдань для Байдена - покласти край війні в Газі. Ця адміністрація, в деякому сенсі, буде більш вільною в цьому питанні, і люди в ній матимуть більше відчуття місії, щоб виконати це завдання. Щоб показати, що вони змогли зробити", - вважає видатний науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Денніс Росс.

Рішення Байдена зняти свою кандидатуру викликало у деяких дипломатів і експертів з питань зовнішньої політики побоювання, що цим можуть скористатися Росія, Іран та Китай. В адміністрації президента вже заявили, що у зусиллях з протистояння автократам і супротивникам нічого не зміниться.

Почесний президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас зазначив, що значна частина світу "списала Байдена з рахунків", впевнившись у перемозі Трампа, однак тепер результат виборів є набагато менш визначеним.

"Байден, ймовірно, збільшив свої важелі впливу, тому що тепер є ймовірність того, що його наступником може стати хтось, хто багато в чому з ним погоджується, а не хтось, хто може зруйнувати багато з того, за що він виступав", - додав він.

Вибори у США

Нагадаємо, днями американський президент офіційно відмовився від боротьби за другий термін. Він заявив, що підтримує кандидатуру віце-президентки Камали Гарріс.

Низка республіканців, серед яких і спікер Палати представників Майк Джонсон, вимагають його відставки та звинувачують оточення Байдена в тому, що ті знали про його "неспроможність" перебувати на посту президента.

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