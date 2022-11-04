Міністр оборони вірить, що обсяги допомоги для України не знизяться після виборів у США.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що після проміжних виборів у США 8 листопада двопартійна підтримка України у Конгресі збережеться.

"Я неодноразово зустрічався з членами Сенату та Конгресу, і кожного разу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остіним, з його командою. Я чітко розумію, що підтримка Сполучених Штатів залишиться двопартійною і двопалатною теж", - каже міністр.

На думку Резнікова, заяви, що США буцімто можуть знизити обсяги допомоги Україні - це просто передвиборча риторика.

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"У мене є особисте персональне розуміння та відчуття, що у переважній більшості американський народ підтримує Україну у цій несправедливій війні. І американський народ хоче перемоги України. А американці - дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати. Вони розуміють, що вони партнерами будуть у цій війні, в перемозі над злом", - наголосив очільник Міноборони під час брифінгу.

Вибори в США - що відомо

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