Трамп заявив, що в нього "вкрали" 2,7 мільйона голосів / фото REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав результати доповіді щодо підрахунку голосів на виборах президента США.

Як стверджує Трамп, американська комп'ютерна система Dominion, що використовувалася штатами для підрахунку голосів, у загальному підрахунку позбавила його 2,7 мільйона голосів виборців, передає DW.

За словами Трампа, аналіз даних показав, що у штаті Пенсильванія система Dominion перекинула Джо Байдену 221 тисячу голосів, які були віддані за Трампа.

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Загалом таким чином по різних штатах система передала Байдену 435 тисяч голосів виборців, які голосували за чинного президента США. Ще 941 тисяча голосів були видалені.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

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Автор: УНІАН