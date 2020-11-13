Президент США звинуватив у цьому систему Dominion, що використовувалася для підрахунку голосів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав результати доповіді щодо підрахунку голосів на виборах президента США.

Як стверджує Трамп, американська комп'ютерна система Dominion, що використовувалася штатами для підрахунку голосів, у загальному підрахунку позбавила його 2,7 мільйона голосів виборців, передає DW.

За словами Трампа, аналіз даних показав, що у штаті Пенсильванія система Dominion перекинула Джо Байдену 221 тисячу голосів, які були віддані за Трампа.

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Загалом таким чином по різних штатах система передала Байдену 435 тисяч голосів виборців, які голосували за чинного президента США. Ще 941 тисяча голосів були видалені.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада у США відбулись президентські вибори.

Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН