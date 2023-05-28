В Стамбулі тим часом перемагає Киличдароглу.

Турецькі ЗМІ після скасування заборони ЦВК почали публікувати попередні дані про результати історичного другого туру президентських виборів. Як свідчать дані, опубліковані Anadolu та TRT Haber, станом на 19:40 підраховано вже понад 96% голосів виборців.

В президентськийх перегонах поки лідирує чинний лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він набирає 52.24% голосів виборців, а його опонент – кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу – 47.76%.

Однак варто зауважити, що в процесі підрахунку голосів відрив між Ердоганом та Киличдароглу стрімко скорочується. Крім цього, результати голосування в Стамбулі, ключовому та найбільшому місті країни, де живе 15 з 85 мільйонів населення, поки на користь опозиціонера. Тут Киличдароглу набирає 51,38%, тоді як Ердоган – 48,62%.

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Голова ЦВК країни Ахмет Єнер повідомив перші офіційні попередні результати підрахунку голосів. За його словами, за підсумками підрахунку 54% голосів, Ердоган набирає 54.47% голосів, а Киличдароглу – 45.53%.

Вибори в Туреччині - що потрібно знати

14 травня в Туреччині пройшли вибори, мешканці країни одночасно вибирали нового президента і членів парламенту.

Вперше визначитися із новим лідером, що обійматиме посаду президента наступні п’ять років, за підсумками першого туру виборів не вдалося. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі два десятиліття, набрав 49,52% голосів виборців, а його ключовий опонент Кемаль Киличдароглу – 44,88%.

Напередодні другого туру виборів, який проходить сьогодні, 28 травня, Сінан Оган, який набрав 5% голосів та вийшов з президентських перегонів, підтримав Ердогана. Націоналістичні політичні сили підтримали Киличдароглу.

В день другого туру виборів чинний президент Реджеп Таїп Ердоган знову вдався до заохочення своїх прихильників завдяки роздачі грошей та подарунків.

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