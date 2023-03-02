Вибух в Росії сьогодні стався в одному з селищ, розташованих у Тульській області.

У Тульській області Російської Федерації пролунав потужний вибух, і його причина поки невідома.

Вибух стався в четвер, 2 березня, близько 8 години ранку в селищі Березовський біля вул. Молодіжна, повідомив Telegram-канал Baza. За словами місцевих жителів, унаслідок вибуху будинки затряслися.

"Пізніше в лісі виявили воронку глибиною в половину метра. Навколо все було всипане попелом і лежали тіла кількох птахів", - наголошується у повідомленні.

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Місце надзвичайної події оточила поліція, там працюють вибухотехніки.

Нові вибухи в Росії - що варто знати

28 лютого пізно ввечері з'явилася інформація, що у Краснодарському краї РФ в Єйську пролунали вибухи. У мережі писали, що вибухи чули біля аеродрому. Пізніше з'явилася інформація, що був збитий безпілотник. Також поширювалися відомості про нібито ракетний удар по ворожому аеродрому.

Влада Єйська стверджувала, що на аеродромі проводилися "військово-тактичні навчання".

За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, саме з аеродрому в Єйську російські літаки літали бомбити південь та схід нашої країни.

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