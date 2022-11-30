За даними МЗС України, комендант отримав незначні поранення, інші співробітники посольства не постраждали.

Посилка, що вибухнула на території посольства України в Іспанії, адресувалась послу Сергію Погорельцеву. Наслідки підриву могли б бути серйознішими.

Як повідомив у коментарі Європейській правді сам посол, вибухівку заклали не у "лист", про що напередодні писали ЗМІ, а у пакунок розміру, значно більшого за лист з документами.

Посилка була адресована Погорельцеву. Пакунок без зворотніх даних не був схожий на пошту дипломатів і викликав у секретарки посла підозри.

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Жінка передала "пошту" коменданту, відповідальному, серед іншого, за охорону посольства.

"У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам – щоби нікого не було поруч – вийшов із цією "поштою" на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух", - розповів Погорельцев, додавши, що коменданту пошкодило руки.

Вибух в українському посольстві в Іспанії

Вибух на території української дипустанови пролунав сьогодні близько 13:00 за місцевим часом.

Правоохоронці повідомили, що вибухнув лист з бомбою.

За даними МЗС України, комендант отримав незначні поранення, інші співробітники посольства не постраждали.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив негайно посилити заходи безпеки в українських посольствах, а іспанського колегу – вжити термінових заходів для розслідування нападу.

Наразі невідомо, хто міг "відправити" небезпечну посилку до українських дипломатів.

Іспанія активно підтримує Україну зброєю у російській агресії. У вересні Київ отримав п'ять транспортних літаків з боєприпасами до артсистем, а також 20 вантажівок з зимовим одягом для військових.

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