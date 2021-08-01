В роботах з гасіння полум'я задіяні тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

У Греції, Туреччині і на півдні Італії триває боротьба з лісовими пожежами.

Як повідомляє Deutsche Welle, у Туреччині вже загинули 8 людей.

"За офіційними даними, через пожежі в країні загинуло щонайменше вісім осіб: сім в Анталії і один в Мармарисі. Сотні людей травмовані", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в роботах з гасіння полум'я задіяні тисячі фахівців, які працюють при температурі повітря близько 40 градусів.

Читайте такожУ Туреччині через жахливі пожежі евакуюють туристів з готелівЗокрема, на Сицилії проти лісових пожеж борються 800 пожежників. На цьому острові, а також у Калабрії та Адріатичному регіоні Апулії до боротьби проти вогню задіяні пожежні літаки.

Особливо постраждало місто Катанія. Його мер повідомив про "повністю зруйновані" райони на півдні міста. Також повідомляється, що 31 липня почав виявляти активність вулкан Етна, біля підніжжя якого розташована Катанія.

Через спеку багато пожеж спалахнуло і в Греції. Через проблеми з диханням до лікарень потрапили щонайменше 16 людей. Поблизу невеликого містечка Егіон зруйновано кілька будинків. Вранці в неділю пожежу вдалося локалізувати.

А тим часом температура повітря у Греції продовжує підвищуватися. У неділю синоптики прогнозували спеку до 45 градусів. В містах відкрили приміщення для людей, в яких вдома немає кондиціонерів.

Пожежі в Туреччині

28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

Пожежі в Греції

28 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Греції спалахнули лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов і Родополи.

Служба цивільного захисту розіслала жителям потерпілого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Автор: Тамара Отовська